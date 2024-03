Verstappen feliciteert jarige vader Jos

Max Verstappen is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Afgelopen weekend schreef hij de Bahreinse Grand Prix met speels gemak op zijn naam. Hij is echter niet alleen maar met racen bezig, want vandaag deelt hij een mooie boodschap voor zijn jarige vader Jos.

Jos Verstappen staat deze week in het middelpunt van de belangstelling in de Formule 1. Hij liet zich kritisch uit over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en dat leidde tot onrust en geruchten. Vandaag draait het echter vooral om zijn 52ste verjaardag. Max Verstappen deelt op sociale media een verjaardagswens en een tweetal foto's van hem en zijn vader. Op de ene foto zijn de twee bij een kart te zien en de andere foto is meer recent.