Verstappen weigert te denken aan vierde wereldtitel

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Bahrein een ijzersterke seizoensopener. De Nederlander startte de race op de pole position, gaf de leiding niet uit handen, reed de snelste ronde en hij kwam als winnaar over de streep. Verstappen durft nog niet te zeggen dat hij dit jaar weer zal gaan domineren.

Verstappen verbrak in 2023 een vrachtlading aan records in de Formule 1. De Nederlander was oppermachtig en hij wist slechts drie races niet te winnen. Voor dit jaar geldt hij dan ook als de grote titelfavoriet, al wil hij daar zelf nog niet te veel aandenken. In Bahrein liet hij wederom zien waarom hij wordt gezien als de beste coureur van het veld. Verstappen maakte een enorme indruk en sommige coureurs en kenners verwachten een herhaling van 2023.

Verstappen zelf vindt het nog veel te vroeg om zichzelf uit te roepen als de wereldkampioen van 2024. Hij moet daar helemaal niet aandenken en hij legt zijn aanpak uit tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ik denk daar nog helemaal niet aan. Ik bekijk het race voor race en er zijn nog zoveel verschillende scenario's. Dit is ook een heel erg specifiek circuit. Ik wil dus nog niet aan dit soort dingen gaan denken. Ik wil mij nu focussen op de dingen die we kunnen verbeteren. Nu kijken we naar Jeddah, maar ik kijk er nog niet te veel naar."