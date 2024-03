Ralf Schumacher vreest Red Bull-vertrek van Verstappen

Max Verstappen begon afgelopen weekend op een zeer succesvolle manier aan het nieuwe seizoen. Hij kwam in Bahrein onbedreigd als winnaar over de streep. Binnen zijn team Red Bull Racing is het onrustig en Ralf Schumacher denkt Verstappen zomaar bij het team kan gaan vertrekken.

Red Bull stond in de wintermaanden in de spotlight. Niet door hun prestaties, maar door het onafhankelijke onderzoek vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Op de woensdag voor de start van het Bahreinse raceweekend maakte Red Bull bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. Toch ontstond er nog ophef nadat Jos Verstappen zich kritisch uitsprak over de situatie binnen het team.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat het niet vreemd is als Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De Duitser doet zijn opvallende uitspraken bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik vond dat Verstappen niet heel enthousiast was na zijn overwinning. De ophef is dus nog niet voorbij. Iedereen moet excuses aan elkaar gaan aanbieden, of iemand moet vertrekken. De schade voor het merk is in ieder geval gigantisch. Er is zoveel onrust en ik zou mij kunnen voorstellen dat Max zegt dat hij iets anders gaat doen. Een teamstructuur is heel erg kwetsbaar. Als zoiets bij Red Bull gebeurt, valt alles heel snel uit elkaar."