Vasseur stelt dat Ferrari achterstand op Red Bull heeft gehalveerd

Het team van Ferrari wilde dit seizoen de aanval gaan openen op Red Bull Racing. In Bahrein lukte dit maar deels, want Red Bull was nog steeds sneller. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet wel een aantal positieve punten, want hij stelt dat zijn team de achterstand op Red Bull heeft gehalveerd.

Ferrari hoopte nu echt de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull. In Bahrein kwam de Italiaanse renstal afgelopen weekend aardig voor de dag tijdens de openingsrace. In de kwalificatie noteerde Leclerc een zeer snelle tijd in Q2, maar hij kende een redelijk tegenvallende race. Carlos Sainz reed een zeer goede race, hij vocht meerdere sterke duels uit en hij kwam uiteindelijk als derde over de streep.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was niet helemaal tevreden met het resultaat in Bahrein. De Fransman reageert op de race in gesprek met Motorsport.com: "Hoe ik terugkijk op de race? Met gemengde gevoelens. Het positieve is dat we de snelste ronde in de kwalificatie hebben gereden en we waren in principe dus in staat om de pole position te pakken. Daarnaast hebben we vergeleken met vorig jaar vijftig procent van de achterstand die we op Red Bull hadden in de race, goed weten te maken."