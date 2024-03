Is Verstappen een optie voor Mercedes? "Alles is mogelijk"

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar net begonnen, maar de geruchtenmolen draait al op volle toeren. Het team van Mercedes heeft een zitje vrij voor 2025 en nu wordt zelfs Max Verstappen hiermee in verband gebracht. Toto Wolff stelt dat alles mogelijk is.

Verstappen won afgelopen weekend in Bahrein gewoon de seizoensopener. De Nederlander reed een machtige race en daarmee haalde hij voor even alle aandacht weg bij de rel rondom zijn teambaas Christian Horner. Het Red Bull-concern deed afgelopen maand onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de Brit, maar ze spraken hem uiteindelijk vrij. Toch gooide Jos Verstappen nog olie op het vuur door te stellen dat het zo niet langer kan doorgaan.

In Bahrein werd Jos Verstappen gespot terwijl hij in gesprek was met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Door het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari, heeft Mercedes voor volgend jaar een stoeltje vrij. De onrust binnen Red Bull zorgt nu voor geruchten over de toekomst van Max Verstappen. F1-Insider vroeg aan Wolff waar het gesprek met Jos Verstappen over ging: "Ik ken Jos al 25 jaar, we hebben wat ups en downs gehad, maar ik heb hem gewoon gefeliciteerd met de prestaties van zijn zoon. Max rijdt in een ander universum." Op de vraag of Verstappen een optie is voor 2025, reageerde Wolff cryptisch: "Alles is mogelijk."