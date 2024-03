"Jos Verstappen ontkent betrokkenheid bij Horner-zaak"

Christian Horner blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1. De Britse teambaas van Red Bull Racing werd eerder deze week vrijgesproken van vermeend grensoverschrijdend gedrag. Toch is er nog onrust en Jos Verstappen hoopt dat dit heel snel voorbij zal gaan.

Horner beheerste in de afgelopen maand de headlines. Nadat het Red Bull-concern tegenover De Telegraaf en F1-Insider had gevestigd dat ze een onafhankelijk onderzoek waren begonnen naar het mogelijke grensoverschrijdend gedrag van Horner, barstte er een mediastorm los. He regende geruchten, speculaties en beweringen over Horner. Niemand wist wat er precies aan de hand was en Horners toekomst was onzeker. Toch besloot Red Bull afgelopen woensdag dat Horner onschuldig is en dat hij gewoon verder mag gaan met zijn werkzaamheden.

De situatie blijft gespannen, want er blijven geruchten rondgaan over Horner. Op vrijdag werd er immers een Google Drive met vermeend bewijs materiaal rondgestuurd. Jos Verstappen vindt het een vervelende situatie. De vader van Red Bull-coureur Max Verstappen is nogal duidelijk tegenover De Telegraaf: "Deze situatie is niet goed voor het team en het drijft mensen uit elkaar." Verstappen ontkent daarnaast ook dat hij informatie over de zaak heeft gedeeld met de media: "Waarom zou ik dat doen? Max heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, hij presenteert geweldig en hij voelt zich hier op zijn plek. Ik heb daar geen belang bij."