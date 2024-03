Horner klaar met onderzoek-verhaal: "We gaan weer verder"

Christian Horner speelde een hoofdrol tijdens het raceweekend in Bahrein. De Britse teambaas van Red Bull Racing werd vrijgesproken van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Horner wil er niet meer over praten en hij is er eigenlijk wel klaar mee.

Begin februari maakte het Red Bull-concern bekend dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Op woensdag maakte Red Bull bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken van de beschuldigingen. Toch ging het daarna nog veelvuldig over de zaak, maar Horner wilde zich vooral focussen op de sportieve gebeurtenissen. Hij wil gewoon weer doorgaan met het nieuwe raceseizoen.

Na afloop van de Grand Prix van Bahrein sprak Horner zich nog eenmaal uit over het onderzoek van afgelopen maand. De Brit gaf toe dat hij zich gerechtvaardigd voelt en hij wordt geciteerd door ESPN: "Er was een volledig en uitgebreid intern onderzoek dat werd uitgevoerd door een onafhankelijke advocaat. Dat is het, we gaan weer verder. Ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat ik hier zou zijn. Mijn focus ligt op het aanstaande seizoen en de races die voor ons liggen. Wat mensen willen opschrijven, is volledig aan hen. Mijn focus ligt nu op het einde van dit weekend en de volgende race in Saoedi-Arabië."