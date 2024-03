Leclerc vreesde voor het ergste vanwege remproblemen

Charles Leclerc kende een lastige seizoensopener in Bahrein. De Monegask startte als tweede, maar hij kwam slechts als vierde over de streep. Leclerc kampte met de nodige problemen tijdens de race en na afloop legde hij uit dat hij last had van remproblemen.

Bij de start probeerde Leclerc de koppositie te veroveren. Hij opende de aanval op Max Verstappen, maar de Nederlander had zijn plannetje doorzien. Leclerc moest zich daarna gaan focussen op de strijd om de tweede plaats, maar ook dat ging niet helemaal naar wens. Hij verremde zich meerdere keren en hij verloor duels van zijn teamgenoot Carlos Sainz, George Russell en Sergio Perez.

Na afloop haalde Leclerc eventjes opgelucht adem. Hij was blij dat het voorbij was, want hij heeft een heel zware race achter de rug. Aan Motorsport.com legde hij uit wat er allemaal aan de hand was: "Het was echt niet te doen tijdens de eerste vijftien rondjes. Het werd elke ronde erger. Ik remde telkens drie meter eerder, maar ik bleef maar blokkeren. Ergens tussen de vijftiende en de twintigste ronde stabiliseerde het. Het team vertelde mij over de radio dat er meer dan honderd graden verschil zat tussen de band linksvoor en de band rechtsvoor, dat is gigantisch! Toen dacht ik, het is alleen nog maar een kwestie van de auto naar de finish brengen."