Hamilton baalt: "Liggen verder achter op Red Bull dan gedacht"

Lewis Hamilton had om meer gehoopt in Bahrein. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam als zevende over de streep op het circuit van Bahrein. Hamilton stelt dat de achterstand op Red Bull veel groter was dan verwacht en dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering.

Hamilton begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De kwalificatie van vrijdag verliep niet helemaal naar wens, maar Hamilton had goede hoop voor de race. In de Grand Prix van gisteren ging het niet helemaal goed voor Hamilton, want hij kwam als zevende over de streep. Dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt, maar na afloop hield hij zijn kin omhoog en kijkt hij verder.

Hamilton scoorde weliswaar punten, maar een podiumplaats was vanzelfsprekend mooier geweest. In gesprek met Sky Sports kijkt Hamilton terug op zijn race: "Fysiek voel ik mij goed, de harde training van afgelopen winter heeft zeker geholpen. Binnen het team balen we hier misschien een beetje van, maar ik weet niet hoe iedereen zich voelt. Ik hoopte zeker op een beter weekend, maar dit was een zware race, het was enorm close en de degradatie was groot. Er zijn veel punten waarop we ons kunnen verbeteren. We liggen verder achter op Red Bull dan we dachten."