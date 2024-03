Horner benadrukt geweldige sfeer binnen Red Bull

Na een week vol onrust, kon het team van Red Bull Racing vandaag juichen in Bahrein. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team een 1-2tje. Teambaas Christian Horner was opgelucht en hij stelt dat de sfeer binnen het team nog steeds heel erg goed is.

Horner stond afgelopen maand in het middelpunt van de aandacht. Het Red Bull-concern opende een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk wangedrag van Horner. Afgelopen woensdag werd de teambaas vrijgesproken door Red Bull en hij was dan ook gewoon aanwezig in de paddock. Horner werd veelvuldig gevraagd naar het onderzoek en het werd alleen maar ongemakkelijker toen een anoniem persoon vermeend bewijs rondstuurde.

Horner is heel blij met het resultaat in Bahrein. Hij benadrukt nogmaals dat alles helemaal in orde is binnen het team van Red Bull Racing. In gesprek met Sky Sports wordt Horner gevraagd of alles koek en ei is binnen Red Bull: "Jazeker. We zijn een heel erg sterk team. We krijgen geweldige support, we hebben geweldige partners en er staan geweldige aandeelhouders achter ons. Dit soort resultaten behaal je niet als je team niet één is." Horner gaat er dan ook vanuit dat hij volgende week nog de teambaas is van Red Bull: "Ja, zeker weten! Anders zou ik hier niet zijn nu."