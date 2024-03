Leclerc gefrustreerd: "Dit moeten we onderzoeken"

Charles Leclerc beleefde een frustrerende avond onder het kunstlicht in Bahrein. Hij wilde de aanval op Max Verstappen gaan openen, maar dat lukte niet. De nieuwe Ferrari kende een paar probleempjes en dat zorgde voor de nodige irritatie bij Leclerc na afloop van de race.

Leclerc probeerde bij de start Verstappen aan te vallen, maar laatstgenoemde had direct door wat de Monegask van plan was. Leclerc stelde dat zijn start niet goed verliep en dat zorgde voor de nodige ergernis. Daarna verremde Leclerc zich meerdere keren en was het overduidelijk dat er niet iets aan de haak was met zijn Ferrari. De problemen zorgden ervoor dat hij niet echt meer kon vechten met onder meer zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc kwam nog wel als vierde over de streep, maar daar was hij niet helemaal tevreden mee. Hij baalde als een stekker en hij deelde zijn gevoel met Sky Sports: "Het was een heel frustrerende race. Ik had hier zolang op gewacht. Ik wilde laten zien tot wat we in staat zijn. Uiteindelijk konden we dat niet laten zien omdat ik een probleem had met de rembalans waardoor de auto zich niet op de positie bevond waarvan ik dat wilde. We moeten analyseren wat er mis ging, zodat dit niet meer kan gebeuren."