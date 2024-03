Wolff maakt zich zorgen: "Max rijdt in een ander sterrenstelsel"

Het team van Mercedes had gehoopt op een goede start van het nieuwe seizoen. Dit lukte maar half, want George Russell en Lewis Hamilton konden niet echt meevechten op de podiumplekken. Teambaas Toto Wolff vreest dit jaar voor een nieuwe alleenheerschappij van Max Verstappen.

Russell kende een goede openingsfase van de race. Hij reed eventjes op de tweede plaats, maar na de eerste reeks pitstops wist hij niet meer in de buurt te komen van het ereschavot. De vijfde plaats werd zijn eindresultaat, daarmee was hij net wat beter dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kampte met een kapot stoeltje en mede daardoor kwam hij slechts als zevende over de streep.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was redelijk tevreden met het resultaat van zijn team. De Oostenrijker schrok zich wel een hoedje toen hij zag hoe Max Verstappen presteerde. In gesprek met ServusTV deelt Wolff zijn zorgen: "Ik heb de cijfers gezien. Max rijdt gewoon in een ander sterrenstelsel en Perez reed samen met de Ferrari van Sainz. Ik weet dus niet helemaal hoe de krachtverhoudingen liggen. We hadden Leclerc in bedwang, maar toen kwamen we ineens PK's tekort. Dus ja, het lijkt alweer een one man show van Max Verstappen te gaan worden."