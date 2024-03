Superblije Sainz glimt: "Voelde mij heel erg goed"

Carlos Sainz maakte een geweldige indruk tijdens de openingsrace in Bahrein. De Spanjaard vocht meerdere prachtige duels uit en dat leverde hem de derde plaats op. Dit zorgde voor tevredenheid bij Sainz, ook met een blik op de aanstaande 23 races die nog op de kalender staan.

Sainz loopt aan het einde van dit jaar uit zijn contract, dus het is voor hem belangrijk om dit seizoen veel indruk te maken. In Bahrein deed hij dat zeker, want hij vocht een paar mooie duels uit. Zijn duel met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc zorgde voor het nodige applaus op de tribunes. De Monegask worstelde met zijn wagen, maar daar had Sainz geen boodschap aan. Hij vocht zich erlangs, op weg naar het podium.

Sainz was na afloop een vrolijke man. De derde plaats kon hem wel bekoren en hij kijkt met veel zelfvertrouwen vooruit naar de aanstaande races. Bij interviewer van dienst David Coulthard sprak hij zich uit: "Ik voelde mij vandaag heel goed. De start was niet perfect, maar daarna kon ik mijn banden managen en kon ik mijn eigen race rijden. Ik haalde twee of drie auto's in en het was een welkome verrassing dat ik de Red Bulls kon bijhouden. Dit is dus een goede stap voorwaarts en een goede start."