Gemotiveerde Verstappen verwacht spannende race

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar zijn zoveelste zege in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen start in Bahrein op de pole position. Verstappen heeft er zin in, hij heeft er vooral zin in om eindelijk weer te gaan racen. Hij ziet genoeg mogelijke rivalen.

Verstappen reisde als de grote favoriet af naar het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlander deed rustig aan in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie was hij weer razendsnel. De verschillen waren kleiner dan verwacht, maar Verstappen wist er weer een razendsnel rondje uit te persen. Hij zal genoeg tegenstand gaan krijgen, maar daar maakt hij zich nu nog geen zorgen over.

Verstappen heeft zijn eerste plichtplegingen er al op zitten. Na de traditionele groepsfoto op de grid klom hij met zijn concullega's op de truck voor de drivers parade. Daar sprak hij zich uit over de race: "Ik denk dat iedereen nu wel zin heeft in de race. We hebben hier veel rondjes gereden in de voorbereiding, ook veel long runs. Ik heb er zin in en normaal gesproken is onze auto goed in de race. Zoals je kon zien waren de verschillen in de kwalificatie heel erg klein en dat verwacht ik ook in de race. Ik heb het gevoel dat er acht of negen auto's dicht bij elkaar liggen, en dat is geweldig."