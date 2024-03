Verstappen steunt Horner: "Hij is een geweldige teambaas"

Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing gisteren het eerste succesje van het weekend. De Nederlander pakte de pole position in Bahrein en daarmee duwde hij de verhalen over Christian Horner voor eventjes naar de achtergrond. Verstappen laat weten dat hij vierkant achter Horner staat.

De hele week gaat het al over Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit bevond zich in het middelpunt van de aandacht nadat het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag instelde. Op woensdag sprak het bedrijf Horner vrij, maar de vraagtekens bleven bestaan. Toen er op donderdag ineens een mail vol vermeend bewijs werd rondgestuurd, werd het weer onrustig.

Inmiddels lijken de stofwolken langzaam neer te dalen. Max Verstappen wilde lang helemaal niets zeggen over de situatie van zijn teambaas. Na afloop van de kwalificatie deed hij dat wel tegenover de internationale media: "Als je kijkt naar hoe Christian binnen het team opereert, dan is hij een geweldige teambaas. Qua prestaties kan je daar geen vraagtekens bij plaatsen. Ik spreek hem veel, ook tijdens dit weekend, en hij is volledig toegewijd aan het team. Hij is hier ook voor de prestaties. Natuurlijk is hij waarschijnlijk een beetje afgeleid, maar we focussen ons gewoon op de prestaties en zo werken we samen."