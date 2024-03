Perez aast op goede start: "Dan kan het een mooie dag worden"

Max Verstappen pakte gisteren de pole position op het circuit van Sakhir in Bahrein. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez kwam niet verder dan een vijfde tijd. De Mexicaan was daar niet helemaal tevreden mee, maar hij weet wat hij vandaag moet doen.

Perez begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. In Bahrein sprak hij dit keer geen torenhoge titelambities uit, maar was hij vooral positief. Hij voelde zich op zijn gemak in zijn nieuwe RB20 en hij leek zich vooral te gaan focussen op goede prestaties. Dat lukte gisteren niet helemaal in de kwalificatie, want hij bleef steken op de vijfde plaats. Hij was uiteindelijk net 0,358 seconden langzamer dan de poletijd van Verstappen.

Perez was na afloop duidelijk teleurgesteld. De Mexicaanse Red Bull-coureur had op meer gehoopt, maar hij wist wel wat hij moet gaan doen in de race. Bij Sky Sports legde hij dit uit: "Het wordt belangrijk om een goede start te hebben. Als dat lukt en we kunnen daar op verder werken, dan kan het een goede dag voor het team gaan worden. We bevinden ons in een goede positie. We kregen het voor elkaar om een setje banden te sparen in de kwalificatie. We hebben een vers setje overgehouden voor de race, dus laten we eens kijken hoe dat zal uitpakken."