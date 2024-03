Wolff wijst naar set-up bij Hamilton-blamage

Het team van Mercedes kende een kwalificatie met ups en downs in Bahrein. George Russell reed een nette derde tijd, terwijl Lewis Hamilton niet verder kwam dan de negende tijd. Volgens Toto Wolff waren de marges klein en zorgde aanpassingen aan de set-up voor problemen.

Mercedes heeft voor dit jaar het concept volledig omgegooid. De Duitse renstal heeft twee teleurstellende seizoenen achter de rug en nu willen ze gaan terugslaan. Ze wisten echter ook wel dat hun achterstand op Red Bull Racing redelijk fors zou zijn, dus de derde tijd van Russell was een welkome verrassing. Na afloop ging het echter vooral om de tegenvallende negende tijd van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff hinkte na afloop dan ook op twee gedachten. Hij was blij met Russell, maar hij leefde mee met Hamilton. Bij Sky Sports sprak hij zich uit over die laatste: "De marges zijn klein. Als het de band in het optimale window krijgt, dan schilt dat twee of drie tienden. De aanpassingen aan de set-up droegen vandaag bij aan de performance. Aan het begin dachten we dat we teveel performance hadden opgeofferd voor de race, maar daarna hadden we het voor elkaar met George. Morgen moet beter zijn, maar we leren nog steeds veel over deze auto."