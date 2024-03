Balende Hamilton trots op Mercedes: "Auto waarmee we kunnen vechten"

Lewis Hamilton leek eindelijk de beschikking te hebben over een auto die aan zijn wensen voldoet. De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelde zich goed tijdens de trainingen, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de negende plek. Toch was hij na afloop wel tevreden.

Hamilton noteerde gisteren in de tweede vrije training nog de snelste tijd. De Brit toonde zich daarna enorm tevreden met het resultaat en hij leefde vol goede moed toe naar de kwalificatie van vandaag. Hier werd al snel duidelijk dat hij iets meer begon te worstelen met zijn bolide. Hamilton had moeite om door de eerste twee sessies heen te komen en in de allesbeslissende derde kwalificatiesessie kwam hij uiteindelijk niet verder dan de negende tijd.

Hamiltons teamgenoot George Russell kwalificeerde zich als negende, dus er leek zeker wat pace in de Mercedes te zitten. Hamilton sprak zich na afloop vol goede moed uit bij Sky Sports: "Het was niet geweldig. Maar ik ben echt heel blij om hier te zijn. Ik denk dat de positie en de pace van George echt een ode aan het team zijn en dat dit laat zien hoe hard iedereen heeft gewerkt in de winter. Het is geweldig dat we een auto hebben waarmee we kunnen vechten. Het brengt het vuur in ons coureurs naar boven. Ik vind dat iedereen en geweldige job heeft geleverd, maar ik worstelde vandaag in de kwalificatie."