Horner zag kleine verschillen van mijlenver aankomen

Het team van Red Bull Racing is op succesvolle wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal pakte met Max Verstappen de pole position en dat had hij eigenlijk niet zien aankomen. Teambaas Christian Horner verwacht een spannende race op zaterdag.

Verstappen had het hele weekend nog geen enkele keer de snelste tijd gereden in Bahrein. De concurrentie rekende zich nog niet rijk, omdat het duidelijk was dat Red Bull iets achter hield. In de kwalificatie reed Verstappen dan ook weer meerdere paarse sectortijden. De Nederlander was daar enorm tevreden mee en hij gaf aan dat hij dit eigenlijk helemaal niet had zien aankomen.

Zorgen

Red Bull-teambaas Christian Horner was vooral tevreden met de rondetijd van zijn coureur. De Brit legde na afloop voor de microfoon van Viaplay uit waarom Verstappen zich zorgen maakte: "Het was uiteindelijk een geweldige ronde van Max, het circuit werd koeler dus het werd iets lastiger aan het einde. Hij had niet verwacht dat dit goed genoeg zou zijn, maar gelukkig was dit wel het geval. Het was heel close, dus het wordt een mooie race morgen."

Verschillen

Horner zelf leek zich iets minder zorgen te maken dan zijn coureur. De Brit weet hoe de reglementen in elkaar steken en daarom had hij dit ook wel zien aankomen. Horner legt uit hoe hij de situatie voor zich ziet: "Ik heb altijd gezegd dat de regels hetzelfde blijven en dat de auto's naar elkaar toe gaan groeien. Dat is dan ook wat wij hier met zijn allen zien gebeuren tijdens dit weekend."