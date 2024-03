Russell strijdbaar, maar verwacht geen strijd met Verstappen

George Russell bezorgde Mercedes het eerste succesje van het jaar in de kwalificatie in Bahrein. De Brit noteerde de derde tijd en daar was hij enorm tevreden mee. Russell beloonde het harde werk van zijn team, maar hij denkt niet dat hij Max Verstappen kan gaan verslaan.

Verstappen greep 'gewoon' de pole position in Bahrein. De onderlinge verschillen waren echter kleiner dan vorig jaar en Russells achterstand was niet zo enorm groot. De Brit moest heel eventjes vrezen voor een straf omdat hij zich in de eerste kwalificatiesessie niet aan de deltatijd had gehouden. Vlak voordat Russell zou zwaaien naar het publiek, maakten de stewards bekend dat hij geen straf zou krijgen.

Russell was na afloop dan ook een tevreden man. De Brit lachte zijn tanden bloot toen hij zich mocht uitspreken in de microfoon van interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Iedereen op de fabriek heeft geweldig werk geleverd waardoor ik en Lewis nu een auto hebben waar we ons goed in voelen en waar we verder mee kunnen. Max ligt nog steeds ver voor en we hebben nog veel werk te doen. We hebben heel veel werk geleverd. We hebben een grote stap gezet in de pace over één rondje en we hopen dat dit geen invloed heeft op de racepace. Ik denk dat het een spannend duel gaat worden tussen iedereen, behalve Max."