Leclerc teleurgesteld met tweede plaats

Charles Leclerc noteerde de tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Monegask probeerde de pole weg te kapen voor de neus van Max Verstappen, maar dat lukte net niet. Toch was Leclerc tevreden, al had hij stiekem op meer gehoopt.

De verschillen in de kwalificatie waren overduidelijk kleiner dan vorig jaar. Red Bull Racing en Verstappen zijn niet langer de alleenheersers, want veel andere coureurs kwamen aardig in de buurt in de kwalificatie. Het team van Ferrari leek de eerste uitdager te zijn en Leclerc bewees dat zojuist. Hij probeerde Verstappen aan te vallen, maar de Nederlander was simpelweg te snel in de derde kwalificatiesessie.

Na afloop was Leclerc dan ook een beetje teleurgesteld met zijn tweede plek. Hij legde zijn verhaal na afloop uit aan interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik ben een beetje teleurgesteld, maar we hadden wel een goede kwalificatie. Tot nu toe was het een tricky weekend. We hebben een paar dingen uitgeprobeerd in de trainingen, maar nu vonden we echt de sweet spot. Q1 was ook een beetje tricky. Jammer genoeg gebruikten we twee setjes softs, dat hinderde ons een beetje in Q3. Maar over het algemeen is dit een goede start van het jaar. We bevinden ons op een betere positie dan vorig jaar."