Verstappen zag pole niet aankomen: "Een verrassing!"

Max Verstappen is het nieuwe seizoen op de perfecte manier begonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte de pole position op het circuit van Sakhir in Bahrein. Verstappen was hier heel blij mee, al had hij deze prestatie niet helemaal aan zien komen.

Verstappen noteerde in geen van de drie vrije trainingen de snelste tijd. Sommige fans begonnen te hopen op een open strijd, maar Verstappen twijfelde geen moment aan zijn team. Red Bull reed op donderdag niet met de hoogste motorstand, maar dat was nu wel het geval. Verstappen trapte het gaspedaal volledig in en zijn concurrenten konden uiteindelijk niet bij hem in de buurt komen.

Verstappen lachte als vanouds toen hij zijn auto in het parc fermé parkeerde. Deze grijns was nog niet verdwenen toen hij zich mocht melden bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "We hadden heel erg veel grip op de baan, maar met de wind van de afgelopen dagen was het heel erg tricky om een goed rondje te rijden. Dat gold ook voor de kwalificatie. Om alles eruit te krijgen in Q3 was wat moeilijker, maar ik ben blij met de pole. Het was een beetje een verrassing, maar gelukkig kwam de auto in de kwalificatie tot leven en daar was ik blij mee."