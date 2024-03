Perez hekelt overvolle kalender: "Zag allemaal zombies"

De Formule 1 is begonnen aan het langste seizoen uit haar geschiedenis. Er staan dit jaar 24 Grands Prix op de kalender en daar is niet iedereen even blij mee. Volgens Sergio Perez wordt dit te zwaar voor zowel de coureurs als de rest van het Formule 1-personeel.

Er is veel kritiek op het overvolle schema van het huidige seizoen. Nog nooit stonden er zoveel races op de kalender en dat betekent dat het circus tot en met december op volle toeren door draait. Eind vorig jaar was er al veel kritiek op de drukke kalender. Toen werd het seizoen afgesloten met een double header bestaand uit Las Vegas en Abu Dhabi. Dat zorgde voor veel zieke mensen in de paddock.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez ziet dat als één van de redenen om de kalender niet verder uit te breiden. Perez wordt door Motorsport.com gevraagd wat deze kalender met de coureurs doet: "Het vreet energie. Maar dat geldt niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de monteurs. Ze komen op dinsdag aan en ze doen dit weekend na weekend. Het is gewoon te veel. Het is denk ik belangrijk om te proberen 24 races als limiet te houden en om misschien zelfs omlaag te gaan. Laten we eens gaan kijken hoe het jaar verloopt. Ik weet nog dat er in Abu Dhabi veel zombies rondliepen, nadat we een week daarvoor in Las Vegas waren."