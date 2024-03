Verstappen niet blij met volle kalender: "Levenskwaliteit belangrijker"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de absolute titelfavoriet. Maar de propvolle kalender zorgt wel voor kritiek van Verstappen, hij stelt dat hij daar op een keer helemaal klaar mee is.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij liever een korte Formule 1-kalender heeft. Hij was eerder al enorm kritisch, maar de Formule 1 heeft daar niets aan gedaan. Dit jaar staat er een recordaantal van 24 Grands Prix op de planning en de kans is groot dat dit aantal in de toekomst gaat groeien. In de nabije toekomst komt er bijvoorbeeld nog een race in Madrid bij en de kans is aanwezig dat er nog meer races bijkomen.

Verstappens contract bij Red Bull Racing loopt nog tot en met 2028, maar hij twijfelt nog of hij daarna doorgaat met de Formule 1. Een kortere kalender kan hem langer op de grid houden, maar hij laat aan Motorsport.com weten dat de huidige kalender een struikelblok vormt: "Dat heeft te maken met de algemene kwaliteit van het leven. Op een gegeven moment denk ik dat je er gewoon een beetje klaar mee bent. Het racen zelf is leuk, maar alles eromheen gaat op een gegeven moment aan je vreten. Dan maakt het ook niet uit wat je verdient. Uiteindelijk gaat het er meer om dat je gelukkig bent met wat je doet."