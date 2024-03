Perez lacht verhalen over grote voorsprong weg

Het team van Red Bull Racing gold voorafgaand het Bahreinse raceweekend als de grote favoriet. In de eerste twee vrije trainingen reden de Red Bulls echter niet de snelste tijden. Sergio Perez maakt zich nog geen zorgen, maar hij stelt wel dat de voorsprong minder groot is dan verwacht.

Red Bull werkte vorige week een zeer sterke testweek af op het circuit van Sakhir. Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt in Bahrein en de Red Bulls stonden daarin niet bovenaan de tijdenlijsten. Het zorgde voor vraagtekens, want men vroeg zich af of Red Bull wel zo snel is als verwacht. Bij de Oostenrijkse renstal lijkt men zich echter helemaal geen zorgen te maken.

Interessant

Sergio Perez kwam op de donderdag niet verder dan de twaalfde en de tiende tijd. Dat betekent niet dat Perez in paniek is, na afloop sprak hij zich uit bij de internationale media: "De sessies waren belangrijk en interessant. We hebben nog veel te ontdekken aan onze auto, dingen waar we tijdens de testdagen nog niet aan toe waren gekomen. Daar zijn we nu dus mee bezig, vooral qua technische balans. Het goede nieuws is dat alles wat wij doen tijdens de snelle runs, ons ook lijkt te helpen tijdens de long runs. We hebben slechts één doel: het hebben van een gebalanceerde auto. Dat zal ons helpen tijdens de kwalificatie en de race."

Lachen

Veel andere teams houden rekening met een enorme voorsprong van Red Bull in de race van zaterdag. Perez denkt hier iets anders over. Sterker nog, de Mexicaan moet een beetje lachen om deze beweringen van zijn rivalen: "De donderdag liep zoals verwacht. We hebben na de testdagen veel mensen horen zeggen dat we een seconde voorlagen op de rest, wat mij wel aan het lachen bracht, want ik weet dat alles veel dichter bij elkaar zit. Iedereen op de grid oogt competitief, dus het wordt heel spannend tijdens de kwalificatie."