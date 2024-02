Horner reageert ontkennend op uitgelekte 'bewijsstukken'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft maar dooretteren. Nadat Red Bull hem gisteren vrijsprak, lekte er vandaag een Google Drive met vermeend bewijs uit. Wat hier van klopt, is niet duidelijk. Horner heeft nu gereageerd met een statement.

Tijdens de tweede vrije training op donderdag stuurde een anoniem email-account 'bewijs' in de Horner-zaak rond naar journalisten, teambazen en andere kopstukken. Horner kwam zojuist met een statement hierover: "Ik ga niet reageren op anonieme speculatie. Voor de duidelijkheid, ik heb de beschuldingen altijd ontkend. Ik respecteer de integriteit van het onafhankelijke onderzoek en ik aan elke stap meegewerkt. Het was een doorgrond en eerlijk onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijke advocaat."

"I respected the integrity of the independent investigation and fully cooperated with it every step of the way.



"It was a thorough and fair investigation conducted by an independent specialist barrister and it has concluded, dismissing the complaint made."