Ralf Schumacher ziet nog veel problemen binnen Red Bull

Het Red Bull-concern maakte gisteren bekend wat de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar Christian Horner is. Er werd onderzoek gedaan naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag en Horner werd uiteindelijk vrijgesproken. Ralf Schumacher denkt dat er nog veel moet worden gelijmd binnen het team van Red Bull Racing.

Het onderzoek naar Horner hield de Formule 1-wereld in zijn greep. Wekenlang zorgde het voor headlines, maar Horner kon wel gewoon verder gaan met zijn werkzaamheden. De Brit was gewoon aanwezig bij de launch van de RB20 en de testweek in Bahrein. Op woensdagavond maakte het Red Bull-concern de uitkomst van het onderzoek bekend, ze onthulden dat Horner is vrijgesproken. Hij is dan ook gewoon aanwezig in Bahrein voor de seizoensopener.

Met het einde van het onderzoek komt er ook een flinke mediastorm ten einde. In Bahrein ging het echter nog veelvuldig over de uitkomst van het onderzoek. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is duidelijk in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Het probleem is dat je het idee krijgt dat er intern mensen van Horner af willen. Er is nogal een strijd geweest en nu is het de vraag of hij zijn positie kan behouden en of hij de steun heeft van het volledige team. Er is veel kapot gemaakt, dat moet je eerst repareren."