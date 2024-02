Hamilton verwacht toekomstige titels van Mercedes

Lewis Hamilton gaat nog één jaar knallen in dienst van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar naar Ferrari, maar nu focust hij zich nog volledig op Mercedes. Hamilton weet zeker dat Mercedes in staat is om in de toekomst weer wereldkampioen te worden.

Hamilton maakte in de wintermaanden bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Na elf jaar trouwe dienst vertrekt hij na dit seizoen bij Mercedes en dat kwam voor velen als een verrassing. Hamilton is nog steeds dol op de Duitse renstal en hij stelt dan ook dat hij nog steeds houdt van het team. Toch maakt hij in 2025 de overstap naar Ferrari, maar daar wil hij nu nog niet aandenken.

Hamilton wil met Mercedes vol de strijd aangaan met de concurrentie. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat hij Mercedes kan helpen in de jacht op nieuwe successen. Hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik weet zeker dat dit team opnieuw een wereldkampioenschap zal gaan winnen en ik ben trots op het feit dat ik daar onderdeel van ben geweest. Dit omdat we veel dingen hebben gedaan om ons team diverser te maken en als je kijkt naar alle processen die we hebben doorlopen, dan ben ik daar onderdeel van geweest."