Leclerc wil Red Bull tot fouten dwingen

Het team van Ferrari begint met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal heeft een positieve testweek achter de rug en ze willen nu echt de strijd aangaan met Red Bull Racing. Charles Leclerc stelt dat hij de Red Bulls tot fouten wil dwingen.

Ferrari sloot 2023 met een goed gevoel af. De Italiaanse renstal kon toen vooral in de kwalificaties strijden met de Red Bulls en ook in de laatste paar races konden ze de bolides van de Oostenrijkse ploeg aardig bijhouden. Tijdens de testdagen van vorige week oogde Ferrari competitief, maar Red Bull maakte net iets meer indruk. Bij de Oostenrijkse renstal focuste men zich echter niet op het rijden van snelle rondetijden. De tevredenheid bij Red Bull zorgde dat wel weer voor zorgen bij de concurrentie.

Stapje vooruit

Ferrari-coureur Charles Leclerc hoopt dat hij dit weekend in Bahrein kan meestrijden om de zege. De Monegask ziet dat als een positief punt, zo laat hij weten aan de internationale media: "Meestrijden voor de zege is zeker een stapje vooruit. We moeten verder gaan op de positieve flow van eind vorig jaar. We zijn 2023 veel slechter begonnen dan we hadden verwacht, maar het tweede gedeelte van het jaar was dan weer heel positief. Iedereen in het team had het gevoel dat we in een positieve spiraal zaten, met een duidelijke visie van waar we naartoe wilden."

Fouten

Leclerc realiseert zich dat Red Bull vooralsnog geldt als de grote favoriet voor het aankomende seizoen. De Monegask wil de strijd echter niet opgeven en hij hoopt dat Ferrari de druk kan gaan opvoeren. Zodra dat het geval is, dan wil hij er vol voor gaan: "Als we erin slagen om Red Bull onder druk te zetten, dan kunnen we meer met onze strategie gaan spelen en hen dan tot fouten dwingen."