Alonso weet nog niet of hij door wil gaan met racen

Het is de verwachting dat het nieuwe Formule 1-seizoen op meerdere fronten zeer spannend gaat worden. Niet alleen op de baan wordt spektakel verwacht, maar ook daarnaast. Fernando Alonso wordt gezien als een belangrijke speler op de rijdersmarkt, maar hij twijfelt openlijk over zijn toekomst in de sport.

Alonso rijdt dit jaar nog voor het team van Aston Martin, maar na dit seizoen loopt zijn contract af. De Spanjaard weet dat hij een belangrijke rol op de rijdersmarkt kan gaan spelen. Aangezien er een zitje vrijkomt bij Mercedes, kan Alonso in de nadagen van zijn loopbaan nog een toptransfer gaan maken. Voorlopig focust hij zich op het huidige seizoen, over zijn toekomst wil hij eigenlijk niet te veel zeggen.

In Bahrein gaat het voorafgaand de openingsrace veelvuldig over het silly season. Alonso wilde op de gebruikelijke persconferentie niet te veel zeggen over zijn toekomst: "Ten eerste moet ik nog beslissen of ik wel wil blijven racen. Dat is het eerste wat ik in de komende races moet beslissen. Ik voel mij nu geweldig, maar ik weet dat de kalender veeleisend is en dat er in 2026 andere regels zijn. Die reglementen kunnen verleidelijk zijn, maar ook weer niet. Ik weet het gewoon nog niet. We zullen het wel zien. Zoals ik bij de launch al zei, ik wacht het een paar races af voordat ik een beslissing neem."