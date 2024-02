Verstappen luidt noodklok over overvolle kalender

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De kalender bestaat nu uit 24 Grands Prix, nog nooit stonden er zoveel races op de kalender. Max Verstappen vindt dit geen goede zaak, de wereldkampioen stelt dat de sport hiermee een grens over is gegaan.

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Veel landen, circuits en steden tonen interesse in het organiseren van een Grand Prix. Dat heeft geresulteerd in de komst van veel nieuwe races in bijvoorbeeld Las Vegas, Qatar en Miami. Dat heeft er nu dus voor gezorgd dat er 24 Grands Prix op de kalender staan en dat zorgt voor veel meer dan logistieke uitdagingen. Ook de coureurs en teammedewerkers vinden het zeer zwaar.

Over de grens

Ook Max Verstappen is hier niet blij mee. De Nederlandse Red Bull-coureur is daar in Bahrein enorm duidelijk over tijdens de persconferentie waarmee het raceweekend wordt afgetrapt: "Ik denk dat we ver over de grens heen zijn gegaan. Ik ben nu nog jong, maar ik houd dit niet nog tien jaar vol op deze manier. Ik denk dat de sport kwaliteit boven kwantiteit moet stellen als het gaat om het stellen van prioriteiten."

Duurzaam

Verstappen denkt dan ook dat hij door de drukke kalender eerder kan gaan stoppen met de Formule 1. Hij vindt dat dit een groot probleem is: "Dit schema is niet duurzaam. Ik houd van racen en dat doe ik heel veel, ook buiten de Formule 1 om. Maar op een punt gaat de voorkeur geven aan vaker thuis zijn en je focussen op andere prioriteiten. Op dit moment gaat het nog wel, maar ik weet zeker dat het voor mij over een tijdje anders zal zijn. Als mensen binnen de sport hun loopbaan gaan verkorten omdat ze te veel moeten racen, dan lijkt mij dat zonde."