'Horner reist af naar Bahrein, nog geen duidelijkheid over toekomst'

Het is nog altijd onduidelijk of Christian Horner kan aanblijven als de teambaas van Red Bull Racing. Er is nog steeds geen helder antwoord gekomen uit het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. De Brit zou wel al onderweg zijn naar Bahrein.

Begin deze maand bevestigde het Red Bull-concern tegenover De Telegraaf en F1-Insider dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het Red Bull-concern wilde niet zeggen wat Horner precies zou hebben gedaan. Wel werd duidelijk dat het zou gaan om een klacht van een vrouwelijke werknemer, maar verder bleven er veel vraagtekens bestaan.

Vliegtuig

Horner sprak urenlang met de externe advocaat over de zaak en hij ging gewoon verder met zijn werkzaamheden. Hij was vorige week dan ook aanwezig bij de testdagen in Bahrein. Volgens Motorsport.com bevindt Horner zich momenteel in een vliegtuig dat op weg is naar Bahrein voor de seizoenstart. Dit zou betekenen dat hij op het circuit arriveert nadat de media-activiteiten zijn afgerond. Het medium meldt dat dit niet vreemd is, aangezien Horner vaker laat afreist naar overzeese races.

Onduidelijkheid

Het was de verwachting dat er gisteren of vandaag een besluit zou worden genomen over de toekomst van Horner. Aangezien er gisteren geen nieuws naar buitenkwam, is het de verwachting dat er vandaag wel nieuws zal gaan volgen. Wat het besluit is, is nog onduidelijk. Het feit dat Horner afreist naar Bahrein, suggereert dat hij aanblijft als teambaas. Sky Sports meldt echter dat Horner nog niet weet wat er wordt besloten. Er bestaat dus nog steeds veel onduidelijkheid over zijn toekomst. Sterker nog, Motorsport.com meldt dat er nog geen beslissing is genomen.