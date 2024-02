Vasseur sluit gedurfde beslissingen niet uit

Het team van Ferrari wil dit jaar stappen gaan zetten in de Formule 1. Nadat ze het seizoen vorig jaar afsloten met een aantal aardige resultaten, willen ze nu echt gaan vechten met Red Bull Racing. Volgens teambaas Frédéric Vasseur moet Ferrari lef gaan tonen.

Ferrari heeft hard gewerkt in de wintermaanden. Ze maakten headlines toen bekend werd dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. Maar bij Ferrari weten ze ook dat ze eerst een ander belangrijk seizoen voor de deur hebben staan. Ze denken nu nog niet aan Hamilton en ze focussen zich vooral op het seizoen dat morgen van start gaat. Teambaas Frédéric Vasseur doet er alles aan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Vasseur heeft er zin in om weer van start te gaan. De Fransman ziet mogelijkheden en hij weet dat zijn team daarvoor ook risico's moet gaan nemen. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "We nemen het op tegen de gebruikelijke sterke tegenstanders en ik wil dat wij met dezelfde benadering als eind vorig jaar de strijd aangaan. We moeten niet bang zijn om een gedurfde beslissing te maken over onze performance, als we denken dat dit het verschil kan maken. De auto ziet er competitief uit en Charles en Carlos zijn in topvorm. Het team is enorm gefocust om een goed resultaat te halen."