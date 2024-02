'Snel duidelijkheid over Nederlandse F1-uitzendrechten'

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Het contract van het van oorsprong Scandinavische bedrijf loopt eind dit jaar af en het is nog niet duidelijk of ze het contract gaat verlengen. Het lijkt er op dat er snel een beslissing zal worden genomen over de Nederlandse uitzendrechten.

Viaplay heeft er geen geheim van gemaakt dat ze hun contract met de FOM graag willen verlengen. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat er nog veel meer partijen zijn die interesse hebben in het uitzenden van de Formule 1. Ook Ziggo Sport zou weer interesse hebben. De sportzender van VodafoneZiggo zond tot en met 2021 de sport uit in Nederland en ze hebben nog steeds een breed autosportaanbod.

Volgens sportmarketeer Chris Woerts wordt er snel een beslissing verwacht in de strijd om de Nederlandse uitzendrechten. Op X schrijft Woerts dat er in Bahrein geruchten rondgaan dat de FOM voor de start van het nieuwe seizoen de knoop door wil hakken. Hij wijst in zijn bericht naar Viaplay en Ziggo Sport, maar hij houdt ook ruimte over voor mogelijke outsiders. Over welke partijen Woerts het hier heeft, is niet duidelijk. Wel viel eerder de naam van Canal+, deze zender zendt de sport al uit in andere landen.