Mercedes gunt Antonelli nog dit jaar eerste F1-test

Het is geen geheim dat men bij Mercedes dol is op het aanstormende talent Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan rijdt debuteert dit jaar in de Formule 2 en men verwacht hem snel in de koningsklasse te zien. Toto Wolff onthult dat Antonelli nog dit jaar plaats zal nemen in een Formule 1-bolide.

Antonelli geldt al een aantal jaar als een enorm toptalent. De jonge Italiaan liet al veel mooie dingen zien in de opstapklassen en hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes. Bij de Duitse renstal heeft men veel vertrouwen in Antonelli, ze hebben hem zelfs direct gepromoveerd naar de Formule 2. Antonelli wordt door veel kenners zelfs al in verband gebracht met het zitje van Lewis Hamilton bij Mercedes dat vrijkomt voor 2025.

Antonelli wordt in augustus pas 18, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff wil hem dit jaar nog meters laten maken in een Formule 1-wagen. In het ORF-programma Sport am Sonntag legt Wolff het uit: "Dit zal voorlopig nog niet gebeuren, pas in de nazomer zal het plaatsvinden. We zullen een lang testprogramma met hem gaan uitvoeren om te kijken of hij klaar is voor 2025 of 2026. Misschien ontstaat er wel een andere situatie. De huidige rijdersmarkt is zo ontzetten sterk, er komen sterke coureurs op de markt. We bekijken de situatie en na Melbourne zal er een eerste evaluatie plaatsvinden."