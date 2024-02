'Wolff deelde informatie over transfer Hamilton met buitenwereld'

Lewis Hamilton zorgde afgelopen winter voor een flinke schok. Het team van Ferrari maakte namelijk bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen per 2025 voor hen gaat rijden. Het nieuws lekte pas op de dag van de aankondiging uit en volgens Ivan Capelli kwam dit door Toto Wolff.

Hamilton verlengde eind vorig jaar nog zijn contract bij het team van Mercedes. Nu maakt hij echter gebruik van een speciale clausule waardoor hij eind dit seizoen kan vertrekken. Bij het team van Ferrari gaat hij zijn jeugddroom in vervulling brengen en wordt hij herenigd met Frédéric Vasseur. Hij heeft een meerderjarige deal getekend, maar meer wilde Ferrari niet kwijt over zijn contract.

Het nieuws kwam op een opvallend moment naar buiten. Begin deze maand lekten er geruchten uit waarna Ferrari en Mercedes het nieuws aan het einde van de dag bevestigde. Oud-coureur Ivan Capelli stelt tegenover La Gazzetta dello Sport dat het nieuws eigenlijk op een ander moment naar buiten had moeten worden gebracht. Capelli meldt dat de officiële aankondigingen eigenlijk in het lopende seizoen hadden moeten plaatsvinden. In gesprek met de Italiaanse krant stelt Capelli dat het nieuws uitlekte doordat Mercedes-teambaas Toto Wolff informatie lekte aan meerdere media. Waar Capelli dat heeft gehoord, maakt hij niet bekend.