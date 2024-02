Hamilton hield Ferrari-transfer zelfs geheim voor zijn ouders

Lewis Hamilton zorgde afgelopen winter voor een enorme verrassing. Het team van Ferrari maakte namelijk bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen per 2025 voor hen gaat rijden. Hamilton verlaat na dit jaar dus het team van Mercedes, hij hield zijn transfer lang geheim voor iedereen in zijn omgeving.

Begin deze maand ging er een schokgolf door de Formule 1 toen bleek dat Hamilton onderweg was naar Ferrari. Na een dag vol geruchten bevestigden de teams van Mercedes en Ferrari de transfer. Het nieuws werd wekenlang goed geheim gehouden en Hamilton vertelde het ook pas op het allerlaatste moment aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het was een grote verrassing voor veel mensen, en dat was precies de bedoeling.

Ouders

Hamilton hield het nieuws lange tijd geheim voor vrijwel iedereen. De Brit is hier nu heel open over, in de BBC-podcast 'F1: Back at Base' spreekt hij zich hierover uit: "Ik heb er met niemand over gesproken. Ik vertelde het pas op de dag van de aankondiging aan mijn ouders. Niemand was er dus van op de hoogte. Ik wilde het gewoon echt voor mijzelf gaan doen. Ik moest uitvinden wat het beste voor mij was."

Weinig tijd

Hamilton gaat zijn droom in vervulling brengen, maar hij moet daarvoor dus wel afscheid nemen van Mercedes. Hij had niet lang de tijd om een beslissing te maken: "Het ging allemaal heel erg snel. Ik ken Frédéric Vasseur al heel erg lang. Ik keek uit naar een nieuw jaar, maar ik wist niet hoe de toekomst eruit zou zien. Ik wist ook niet hoelang ik nog zou racen, al voelde ik mij wel enorm gemotiveerd. Deze kans diende zich aan en ik moest daar eventjes over nadenken. Ik had daar weinig tijd voor, dus ik volgde mijn onderbuik gevoel en ik besloot te tekenen."