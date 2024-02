Perez blijft voorzichtig: "Moeilijk om juiste conclusie te trekken"

Sergio Perez aast dit seizoen op een goed resultaat in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur beschikt over een aflopend contract en hij zal moeten gaan presteren. Perez heeft er vooral heel erg veel zin in om weer van start te gaan in Bahrein.

Red Bull Racing kende een zeer sterke testweek in Bahrein. De Oostenrijkse renstal kende vrijwel geen problemen en ze reden zeer veel rondjes en ze focusten zich niet op het noteren van snelle rondjes. Na afloop van de testdagen was men zeer tevreden en de coureurs gaven aan dat de RB20 een stap voorwaarts is. Dat zorgt voor zorgen bij de concurrentie, want Red Bull was vorig jaar al zeer dominant.

Betrouwbaarheid

Perez barst van de ambities en hij wil zo goed mogelijk gaan presteren in Bahrein. De Mexicaan heeft veel zin in de seizoensopener en hij spreekt zich uit in zijn vooruitblik: "Het is eindelijk weer tijd om te gaan racen en ik kijk enorm uit naar het aanstaande weekend. We hebben een solide testweek achter de rug, die hebben we volledig gemaximaliseerd. De auto voelde heel goed aan en ik was er blij mee. We denken dat de betrouwbaarheid er ook is."

Conclusies

Perez is tevreden met de RB20, hij wil echter nog niet te hard van stapel gaan lopen. De Mexicaanse coureur blijft zeer realistisch: "Het is altijd interessant om te zien hoe dingen veranderen tijdens het eerste raceweekend van het jaar, als we met veel nieuwe concepten aan de kwalificatie en de race gaan beginnen. Veel andere teams zien er sterk uit, maar het is moeilijk om na de eerste test de juiste conclusies te trekken."