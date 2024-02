Wolff onthult doelstelling van Mercedes voor 2024

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. De verwachtingen zijn hoog en veel teams willen goed voor de dag gaan komen in Bahrein. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt op een goed resultaat van zijn team en hij heeft een belangrijk doel voor ogen.

Mercedes aast dit jaar op sportieve revanche. In de afgelopen twee jaar bleef de Duitse renstal ietwat achter en konden ze de degens niet kruisen met Red Bull Racing. Mercedes wil daar nu verandering in gaan brengen, ze willen het gat met Red Bull gaan verkleinen. Tijdens de wintertest van afgelopen week presteerde Mercedes zeer behoorlijk en gedroeg de nieuwe W15 zich naar behoren.

Doel

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er zin in om weer van start te gaan. De Oostenrijker heeft zijn team een doel gesteld en dat legt hij uit in de vooruitblik van Mercedes: "Ons belangrijkste doel voor 2024 is duidelijk: we willen een consistent en stabiel platform gaan creëren. We willen een auto hebben die reageert zoals we dat verwachten. Een auto waarmee de coureurs constant kunnen pushen. Een auto die we kunnen ontwikkelen tijdens het jaar en die kennis willen we dan weer gaan terugbrengen naar de baan."

Eerste conclusies

Wolff heeft tijdens de testdagen in ieder geval al veel positieve signalen gezien. Hierdoor heeft hij al iets meer zelfvertrouwen en hij legt dit uit: "Aan de hand van de testdagen kunnen we al een aantal conclusies trekken. De coureurs zijn al veel blijer met de algehele balans. Het basisplatform werkt zoals we hadden verwacht. De correlatie tussen onze simulaties zag er ook accuraat uit. Dat geeft ons allemaal vertrouwen. Het is een goede fundatie waar we op voort kunnen borduren. Tijdens de eerste twee races kunnen we alles al beter gaan begrijpen."