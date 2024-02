'Vandaag topoverleg over toekomst Horner'

Het lijkt er sterk op dat de zaak rondom Christian Horner deze week ten einde zal komen. Het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner lijkt bijna voorbij te zijn. Er staat vandaag waarschijnlijk een topoverleg op het programma in Oostenrijk.

Het onderzoek naar Horner maakt al weken de tongen los. Begin deze maand bevestigde het Red Bull-concern aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. Gisteravond meldde Sky Sports dat de onafhankelijke advocaat het onderzoek heeft afgerond en dat er vandaag of morgen duidelijkheid zal komen over de toekomst van Horner bij Red Bull.

De Telegraaf meldt nu dat het rapport vandaag zal worden besproken op het hoofdkantoor van Red Bull in Oostenrijk. De krant meldt net als Sky Sport dat er deze week duidelijkheid zal komen over Horners toekomst. Wat er gaat gebeuren, is vooralsnog zeer onduidelijk. De Telegraaf meldt namelijk dat er een tweespalt is ontstaan binnen de top van het Red Bull-concern. Mark Mateschitz, met 49 procent van de aandelen, zou van Horner af willen. De Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidya, met 51 procent van de aandelen, zou dan weer achter Horner staan. Als Horner aanblijft kan het verhaal alsnog een staartje krijgen, want De Telegraaf meldt dat werkneemster waar de zaak overgaat juridische stappen overweegt.