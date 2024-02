Verstappen heeft zin in Bahrein en hoopt niet op grote verrassingen

Max Verstappen heeft een zeer solide testweek achter de rug. Zijn team Red Bull Racing maakte veel indruk en Verstappen zelf oogde zeer relaxed. Verstappen geldt als de topfavoriet voor de zege in Bahrein, maar hij heeft er zelf vooral zin in om weer te gaan racen.

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer van start met de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sakhir. De coureurs kennen het circuit als hun broekzak, want ze hebben er vorige week honderden rondjes gereden tijdens de testweek. Verstappen kende geen enkele hindernis en hij stelde dat hij enorm tevreden was met zijn nieuwe RB20. Hij geldt dan ook als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Testdagen

Verstappen heeft er zelf vooral zin in om weer te gaan racen. De Nederlander wil goed gaan presteren in Bahrein, en daarvoor lijkt alles te kloppen. Hij is enorm gemotiveerd en in zijn preview steekt hij dat ook niet onder stoelen of banken: "Ik kijk uit naar het aankomende weekend in Bahrein. We hebben een paar goede testdagen gehad en we hebben daar ook veel geleerd van de auto."

Zin in

Verstappen wil in ieder geval niet te vroeg gaan juichen. De regerend wereldkampioen wil nog geen uitspraken gaan doen over een mogelijke zege: "Natuurlijk willen we niet op de zaken gaan vooruitlopen. We moeten ervoor zorgen dat we alles juist uitvoeren om een sterk eerste weekend te hebben. Iedereen heeft hier in Bahrein veel rondjes gereden, dus hopelijk komen we de komende week niet voor al te veel verrassingen te staan als het om de afstelling gaat. Al met al heb ik er zin in om van start te gaan en weer te gaan racen."