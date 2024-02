'Red Bull neemt deze week beslissing over toekomst Horner'

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds flink bezig. Horners positie staat onder druk, maar er is nog steeds veel onduidelijk. Nu lijkt het er echter op dat er snel antwoord zal komen, het is de verwachting dat Red Bull voor de start van het Bahreinse raceweekend een beslissing zal gaan nemen.

Begin deze maand ging er een schok door de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde tegenover De Telegraaf en F1-Insider dat een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat hij precies zou hebben gedaan, wilde Red Bull niet delen. Het zorgde voor veel geruchten, maar Horner wilde van geen wijken weten. De Brit stelde dat hij onschuldig is en hij kon gewoon verder gaan met zijn werkzaamheden.

Volgens de Britse zender Sky Sports neemt het Red Bull-concern nog deze week een beslissing over de toekomst van Horner. Sky Sports meldt dat het onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijke advocaat nu is afgerond. Volgens de zender bestaat het rapport uit meer dan honderd pagina's. Het bestuur van het Red Bull-concern zou het rapport nu in handen hebben. Het is de verwachting dat Red Bull op dinsdag of woensdag een beslissing gaat nemen over de toekomst van Horner.