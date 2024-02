Sainz stelt belangrijke eisen aan nieuwe werkgever

Carlos Sainz begint deze week aan zijn laatste seizoen in dienst van Ferrari. De Spanjaard wordt na dit jaar vervangen door Lewis Hamilton en dat betekent dat hij op zoek mag gaan naar een nieuwe werkgever. Hij heeft twee voorwaarden voor een nieuw team.

Sainz aasde geruime tijd op een contractverlenging bij het team van Ferrari. Zijn resultaten vielen zeker niet tegen en hij was in 2023 zelfs de enige coureur die de overheersing van Red Bull wist te doorbreken. Toch heeft Ferrari ervoor gekozen om zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan te trekken. Voor Sainz ligt alles nu open en hij kijkt rond naar een mogelijke werkgever voor de toekomst.

De Spanjaard stelt twee belangrijke eisen aan een nieuwe mogelijke werkgever. Sainz is daar nogal duidelijk over als de internationale media hem daar naar vraagt: "Ik kijk naar een project waarbij ik kan winnen en waarbij ik zo snel mogelijk kan meestrijden aan de voorkant van het veld. Maar ik kijk ook naar stabiliteit en hoe belangrijk dat is voor een middellange en langere periode. Kijk daarbij naar hoe belangrijk het is om een sterk team op te bouwen en om elkaar te begrijpen. Met die twee zaken in mijn achterhoofd ga ik een keuze maken."