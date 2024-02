Wolff wist genoeg toen Vasseur zijn appje niet beantwoordde

Lewis Hamilton zorgde afgelopen winter voor een enorme schok in de Formule 1. Hij maakte namelijk bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Mercedes-teambaas Toto Wolff wist genoeg toen zijn Ferrari-collega Frédéric Vasseur niet meer reageerde op zijn appjes.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In zijn McLaren-jaren reed hij ook al met Mercedes-krachtbronnen, maar toch kiest hij er nu voor om die band te verbreken. Na dit seizoen verlaat hij het vertrouwde nest en gaat hij rijden voor het iconische team van Ferrari. Daar treft hij Frédéric Vasseur, hij werkte in een ver verleden ook al samen met Hamilton in de opstapklassen.

Appje

Mercedes-teambaas Toto Wolff is goede vrienden met Vasseur. Hij wist dat er iets aan de hand was toen Vasseur geen antwoord meer gaf op berichtjes. Tijdens de testweek in Bahrein legt Wolff dit uit aan de internationale media: "Toen ik twee dagen voor de bekendmaking een appje naar Fred stuurde en ik geen reactie kreeg, wist ik eigenlijk al genoeg. Fred vertelde mij niets, aangezien hij van mening was dat Lewis degene was die mij hierover als eerste moest inlichten."

Relatie

Uiteindelijk belde Vasseur wel met Wolff om te praten over de transfer van Hamilton. Volgens Wolff zorgde dit niet voor ruzie of iets dergelijks: "Als je zo'n goede relatie hebt, weet je soms niet hoe je met zoiets om moet gaan, maar het heeft absoluut geen effect op onze relatie. We zijn al zeer lang vrienden, maar we weten goed van elkaar dat we op de baan concurrenten zijn. Dat is op persoonlijk en professioneel vlak soms een beetje zoeken, waarbij we de plicht hebben om het teambelang voorop te stellen."