Hamilton was zonder Vasseur niet naar Ferrari gegaan

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton na dit jaar het team van Mercedes gaat verlaten. Hij gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari en daar wordt hij herenigd met Frédéric Vasseur. Hij stelt dat deze transfer nooit tot stand was gekomen zonder Vasseur.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. Hij boekte veel successen met de Duitse renstal en hij won er zes van zijn zeven wereldtitels. Toch was het niet de eerste succesvolle combinatie uit de loopbaan van Hamilton, in zijn jaren in de opstapklassen werkte hij namelijk al goed samen met Frédéric Vasseur. De Fransman was Hamiltons teambaas bij ART toen hij in de Formule 3 en de GP2 reed.

Hamilton is dan ook heel erg blij dat hij Vasseur weer tegenkomt bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met Motorsport.com: "We hebben samen heel veel successen geboekt. Daar is de basis van onze relatie gelegd en sindsdien hebben we altijd contact gehouden. Ik dacht altijd al dat hij een enorm goede teambaas zou worden, maar daar was hij eerder nog niet in geïnteresseerd. Het was gaaf om te zien dat hij naar Alfa ging en dat hij de baan bij Ferrari kreeg. Het stond echt in de sterren geschreven, want zonder hem was dit niet gebeurd."