Wolff kiest pas in mei Hamilton-opvolger

Het team van Mercedes staat voor een belangrijk jaar. Ze moeten immers een opvolger van Lewis Hamilton gaan zoeken. Er worden meerdere namen genoemd, maar teambaas Toto Wolff wil nog geen beslissing nemen. Hij wil pas rond mei een beslissing gaan nemen.

Hamilton maakte begin deze maand bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. De Brit verlaat daarmee het team van Mercedes, hij reed al sinds 2013 voor de Duitse renstal. Dit jaar wil Hamilton nog gaan vlammen met Mercedes en dat liet hij ook merken tijdens de testweek. Zijn huidige teambaas Toto Wolff moet gaan zoeken naar een opvolger, maar momenteel heeft hij nog niemand gevonden.

Zelfs de naam van het piepjonge talent Andrea Kimi Antonelli wordt genoemd. Wolff wil nog niet te veel zeggen over de mogelijke kansen van Antonelli. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports legt hij het uit: "Laten we het eens gaan afwachten. Ik vind die jongen geweldig en ik ben dol op zijn familie. Laten we hem alleen niet nog meer onder druk zetten, want hij is nog maar zeventien jaar oud. Er zijn heel veel excellente coureurs die nu al op de grid staan, dus we gaan niet snel iets beslissen. Dat zal pas rond mei gaan gebeuren, na de eerste paar races."