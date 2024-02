Ricciardo vreest voor Red Bull: "Ze willen iedereen verpletteren"

Na afloop van de testweek in Bahrein durft men wel te concluderen dat Red Bull Racing de grote favoriet is voor de wereldtitel. De regerend constructeurskampioen was sterk en ze kenden weinig problemen. Daniel Ricciardo denkt dat Red Bull de concurrentie gaat verpletteren.

Red Bull was alleen op de eerste testdag het snelst, maar tijdens de testdagen zeggen rondetijden niet zoveel. Bij Red Bull waren veel lachende gezichten te zien, en dat vatten de andere teams op als een waarschuwing. Het nieuwe design van de RB20 lijkt te werken en Max Verstappen voelde zich als een vis in het water in de nieuwe auto. De drievoudig wereldkampioen is dan ook de grootste favoriet voor de titel.

Daniel Ricciardo hoopt in de toekomst weer voor Red Bull te kunnen rijden. De Australiër rijdt nu voor zusterteam VCARB en aan Motorsport.com legt hij zijn verwachtingen uit: "Ze houden zo erg van winnen, dat ze de concurrentie echt willen verpletteren. Dit is een team dat op zijn best is als ze winnen. Ze zeggen niet, 'oh we winnen, laten we op vakantie gaan.' Ze gaan dan juist nog harder werken. Ik denk dat ze zich daar nu bevinden. In 2023 waren ze al heel dominant en iedereen die de auto voor het eerst zag, dacht 'wow'. Ik denk zelfs dat ze de meest geüpdatete auto van het veld hebben."