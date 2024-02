Perez lacht: "RB20 is een stap vooruit"

Het team van Red Bull Racing geldt als de grote favoriet voor de wereldtitel in het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal maakt veel indruk tijdens de testdagen in Bahrein en ook Sergio Perez ziet positieve signalen. Volgens hem is de RB20 een echte stap vooruit.

Op de eerste testdag werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Perez kon dat daarna niet herhalen, maar hij maakte wel zeer veel meters. Red Bull wist veel data te verzamelen en de concurrentie heeft genoeg gezien. Veel andere teams en coureurs houden er rekening mee dat Red Bull ook dit jaar weer zal gaan domineren. Bij Red Bull zeggen ze dat niet, maar ze barsten wel van het zelfvertrouwen.

Red Bull-coureur Sergio Perez heeft in ieder geval een goed gevoel. De Mexicaan maakte op donderdag voor het eerst kennis met de bolide en in gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Over het algemeen denk ik dat de RB20 een stap vooruit is en dat we de goede kant op zijn gegaan. Het is hier vanaf de vroege ochtend tot en met de late middag een lastig circuit om de set-up af te stellen en om de verschillende set-ups te begrijpen. De baan verandert de hele tijd, dus je moet op je gevoel afgaan."