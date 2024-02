Russell vol vertrouwen: "Kunnen nu de bochten aanvallen"

Het team van Mercedes begint langzamerhand meer zelfvertrouwen te krijgen. De nieuwe wagen lijkt naar wens te functioneren en dat geeft de burger moed. George Russell heeft namelijk het gevoel dat de nieuwe W15 veel beter voor de dag kan komen in de bochten.

Mercedes heeft twee zware jaren achter de rug, dus het is voor hen belangrijk om aankomend seizoen wel goed voor de dag te komen. Tijdens de testdagen ziet het er in ieder geval niet slecht uit, want ze zijn nog maar tegen zeer weinig problemen aangelopen. Lewis Hamilton was blij met de nieuwe W15 en dat gevoel wordt gedeeld door zijn teamgenoot George Russell, hij ziet positieve signalen.

Russell is van mening dat het nu veel makkelijker is om de auto te besturen. Het geeft hem veel zelfvertrouwen en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "Vorig jaar was het heel uitdagend om de auto te besturen. Lewis en ik hadden er geen vertrouwen in, het voelde alsof de auto ons in iedere bocht wilde bijten. Nu kunnen we de gemiddelde en snelle bochten aanvallen zonder dat de achterkant uitbreekt. Het lijkt alsof we qua consistentie in de auto een heel goede stap hebben gezet. We kunnen veel beter op de auto leunen dan in het verleden. Daar lag de focus gedurende het seizoen op."