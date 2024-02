Hamilton ziet kansen: "Auto duidelijk beter geworden"

Lewis Hamilton hoopt dit jaar zo goed mogelijk te presteren in zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. De Brit maakte in Bahrein voor het eerst kennis met zijn nieuwe bolide en dat stelde hem tevreden. Volgens Hamilton is er een duidelijke verbetering zichtbaar.

In 2022 en 2023 kende het team van Mercedes twee tegenvallende seizoenen. De Duitse renstal kon de degens amper kruisen met Red Bull Racing en ze worstelden met hun performance. Hamilton wist geen race te winnen en uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt om het team eind dit jaar te gaan verlaten. Hij gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari, maar hij focust zich nu nog op Mercedes.

In Bahrein voelde hij zich goed in de nieuwe W15. Op de donderdag kwam hij de hele dag in actie en daar maakte hij voor het eerst kennis met de bolide. In een persbericht van Mercedes reageerde hij dolenthousiast: "We hebben heel erg veel geleerd over de W15 tijdens de langere runs en de korte runs. De auto van dit jaar is duidelijk een verbetering, want hij rijdt ook veel prettiger. Ik wil iedereen in Brackley en Brixworth bedanken voor de inspanningen die ze in het afgelopen jaar hebben geleverd. Ik ben ze oprecht dankbaar."